Военные отреставрировали больше 1 тыс памятников в ЦВО к 9 мая

Военнослужащие Центрального военного округа (штаб в Екатеринбурге) ко Дню Победы 9 мая отреставрировали и укрепили около 1 тыс памятников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Около 1 тысячи мемориальных объектов отреставрировали, покрасили и укрепили военнослужащие Центрального военного округа в рамках акции «Чистая память», организованной командованием соединений и воинских частей на Урале, в Сибири, Поволжье и на зарубежных военных объектах в Киргизии и Таджикистане», — заявило командование округа.

В Киргизии расположена объединенная военная база ВС РФ (ранее 999-я авиабаза 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа), а в Таджикистане находится российская 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база, военнослужащие которой принимают участие в защите границ Таджикистана от наркотрафика и поддерживают стабильность в Центральной Азии.

На ремонт памятников выезжали ремонтные бригады соединений и воинских частей ЦВО, реставрацию прошли монументы в Алтайском крае, а также Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях. В столице Таджикистана Душанбе российские военные привели в порядок танк ИС-2, который стоит на площади Победы.

Ранее на Красной площади прошла вторая репетиция парада Победы.