Историк рассказал об убийстве британцами тысяч советских пленных в 1945 году

Английские военнослужащие в 1945 году уничтожили корабли Германии с тысячами пленных нацистских концентрационных лагерей, рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов в беседе с РИА Новости.

Трагедия произошла 3 мая 1945 года, когда британская авиация атаковала немецкие суда в Любекской бухте в Балтийском море. В результате произошедшего погибли, по разным подсчетам, от 7 до 12 тысяч человек, в числе которых были представители более 25 национальностей, в том числе уроженцы СССР.

Историк представил письмо очевидца Василия Саломаткина, написанное им в министерство госбезопасности в 1949 году. В своем обращении очевидец рассказывает, что британские военные игнорировали белые флаги на немецких кораблях и продолжали бомбить суда.

Кроме того, спасшихся пленных поместили в лагерь, где их держали в тесных помещениях и плохо кормили, писал Саломаткина. По его словам, британцы также запретили советским пленным похоронить с почестями погибших при бомбежке.

Как пояснил Хохлов, причиной произошедшего стали политические мотивы Великобритании, которая стремилась взять немецкий город Любек «как можно скорее».

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о зверствах нацистов на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, в годы Второй мировой войны.