Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», – указано в сообщении ведомства.

Как отмечает служба, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по осмотру территорий, занимаемых войсками стран. При этом обстановка на границе оценивается как стабильная, инцидентов и перестрелок за минувшую ночь не зафиксировано, добавили в погранведомстве.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.