В ДНР обвинили миссию ОБСЕ в принятии стороны Киева

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) стала чаще вставать на сторону Киева, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушили в интервью РИА «Новости».

«Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше <...> Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины», – рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что раньше отчеты миссии были более информативными, а сейчас «даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному».

Кроме того, в ходе интервью глава самопровозглашенной ДНР сообщил, что вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс давно не поднимался на переговорных площадках. Он также подтвердил свою готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.