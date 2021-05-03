В России оценили перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе

В настоящее время преждевременно говорить о начале практической работы по контролю над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), считает глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в письменном комментарии изданию «Известия».

«Пока говорить о начале практической работы по будущему КОВЕ рано — реальные условия едва ли созрели. Но накапливать «интеллектуальный капитал» на этом направлении необходимо», – отметил Гаврилов.

Он также отметил, что Россия открыта для обсуждения вопросов обеспечения безопасности. По словам главы делегации, российская сторона считает, что будущий режим контроля над вооружениями должен отражать баланс интересов участвующих в нем стран, а также исключать военное превосходство какой-либо группы государств и содействовать деэскалации напряженности в Европе.

В феврале текущего года представители Белоруссии предложили начать переговоры о новом режиме контроля над вооружениями в Европе под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).