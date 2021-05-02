В ДНР назвали пасхальное перемирие пиаром Киева

Пасхальное перемирие в Донбассе — пиар Киева. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА «Новости».

Так он высказался о ситуации, что контактная группа в Минске не договорилась о перемирии с 25 апреля, которое предлагал Киев. Как считает Пушилин, это были «пустые заявления ради пиара».

«У нас есть договоренность о бессрочном перемирии... Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться», — сказал он.

Глава самопровозглашенной ДНР также подчеркнул, что в настоящий момент перемирие нарушается.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о блокировании Киевом предложений России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.