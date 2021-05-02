В Киргизии из-за конфликта на границе пострадали 80 домов, две школы и детсад

В Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 78 домов. Об этом сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов, пишет «Интерфакс».

«В ходе конфликта на границе с Таджикистаном в селах Киргизии повреждено 78 домов», — сказал Шамырканов.

Также повреждения получили десять заправок, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад и отдел внутренних дел. Все объекты находятся в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области. Как заявил замминистра, у Киргизии достаточно сил и возможностей, чтобы восстановить разрушенные здания.

Ранее Киргизия эвакуировала более 33 тысяч граждан из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.