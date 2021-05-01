США заявили, что у России есть способное уничтожить американские спутники оружие

Россия и Китай разработали оружие, которое может уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал военно-воздушных сил Джон Реймонд во время онлайн-интервью газете The Washington Post.

«Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство», — сказал Реймонд.

Он отметил, что главная цель Космических сил Соединенных Штатов — сдерживание, так как космос также является областью ведения боевых действий.

Генерал подчеркнул, что США не желают ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос, и намерены сохранить эту область безопасной для всех.

Он также добавил, что Космические силы США следят за 30 тыс. объектами в космосе, в большинстве случаев это мусор. По его версии, одним из решений проблемы является «в первую очередь прекращение создания этого мусора».

Ранее Реймонд заявил, что американская сторона обеспокоена возможностями, которые имеются у России и Китая в космосе.