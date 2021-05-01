Байден отменил проекты Пентагона по финансированию стены на границе с Мексикой

Президента Соединенных Штатов Джо Байден отменил проекты финансирования Пентагоном строительства стены на американо-мексиканской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джамала Брауна.

«В соответствии с постановлением президента о прекращении перенаправления средств на строительство стены на границе больше не будут перенаправляться средства с других целей на строительство стены», — сообщил Браун.

По его словам, высвобожденные из этого проекта средства пойдут на нужды экологии, а также на финансирование школ для детей военнослужащих и строительства военных объектов за рубежом.

«Сегодня Департамент обороны начнет отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства, и предпримет шаги по возвращению оставшихся невостребованных средств на военное строительство к их целевому назначению в соответствии с законодательством», — дополнил Браун.

Джо Байден подвергся резкой критике в Конгрессе со стороны республиканцев после опубликования данного решения.

Ранее Трамп призвал Белый дом признать неудачу и достроить стену на границе с Мексикой.