Путин надеется на восстановление иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин надеется, что весь комплекс мер Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлен в прежних рамках. Об этом он сказал 30 апреля на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

Глава государства также выразил надежду на то, что в Каспийском регионе получится выстраивать полноценные отношения со всеми участниками «каспийского клуба», реализовывать в полном объеме все планы.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной «ядерной сделке» по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий).