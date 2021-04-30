Российский флот закрыл Черное море для ракетных пусков

Флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер «Москва» совершил пуск ракеты «Вулкан» и поразил корабль условного противника на дистанции в 30 км в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ЧФ.

«Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой была проведена ракетная стрельба, были закрыты для судоходства. В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учебная стрельба российского крейсера состоялась на фоне захода в Черное море корабля береговой охраны США Hamilton.

Ранее США направили патрульный катер береговой охраны в Черное море.

До этого в США планировали направить два эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море. Они уведомили турецкую сторону о проходе судов через Босфор, но впоследствии отменили решение. Позднее желание направить некоторые корабли в Черное море изъявила Великобритания.