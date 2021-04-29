Киргизия создала оперштаб по конфликту на границе с Таджикистаном

Правительство Киргизии создало оперативный штаб, который будет заниматься урегулированием ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом пишет ТАСС,

«По поручению премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова создан оперативный штаб по координации и отслеживанию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе», — говорится в заявлении правительства.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

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