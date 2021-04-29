Киргизия обвинила Таджикистан в применении минометов и пулеметов на границе стран

Киргизия обвинила военнослужащих Таджикистана в использовании пулеметов и минометов в ходе конфликта на границе двух государств. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Госкомитета национальной безопасности, передает ТАСС.

«Подразделения спецназа МВД и погранвойск Таджикистана провели массированный обстрел водозабора «Головной» из минометов, пулеметов и автоматов», — говорится в заявлении.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран в четверг, 29 апреля, четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.