ВС РФ привлекли к проверкам боеготовности более 300 тысяч военных в апреле

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Военнослужащий Вооруженных сил России во время активной фазы учений «Славянское братство... Военнослужащий Вооруженных сил России во время активной фазы учений «Славянское братство...
Военнослужащий Вооруженных сил России во время активной фазы учений «Славянское братство...
Сергей Лескеть/РИА «Новости»

К плановым проверкам боеготовности за зимний период обучения привлекалось более 300 тыс. российских военнослужащих. Об этом сообщил в Национальном центре управления обороной РФ начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в четверг, 29 апреля, Генштаб подведет итоги контрольных проверок, проведенных в апреле.

Герасимов добавил, что за зимний период обучения к проверочным мероприятиям были привлечены более 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Также были задействованы 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации.

По словам генерала, в течение двух недель с войсками военных округов на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействованы более 500 объектов учебно-материальной базы.

Соответствующие военные учения проходили на всей территории Российской Федерации.

22 апреля на полигоне Опук в Крыму начался основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводились в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах.