Popular Mechanics назвал «план Б» доставки ядерной боеголовки в Россию

Благодаря навигации по звездам возможно обойти блокировку системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS) потенциальными противниками США, такими как Россия и Китай. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Popular Mechanics.

Автор считает, что использование навигации по звездам (и спутникам, в том числе космическим аппаратам Starlink) как альтернатива GPS может стать «планом Б». Так, стратегический бомбардировщик B-21 Raider военно-воздушных сил Соединенных Штатов получит модернизированную систему астрономической навигации.

По данным издания, сейчас по точности астронавигация уступает GPS. Кроме того, автор статьи напомнил, что во время «Холодной войны» для доставки ядерной боеголовки мощностью 3,8 мегатонны понадобилась лишь крылатая ракета SM-62 Snark.

В марте журнал сообщал, что на сайте департамента Пентагона, занимающегося исследованиями инвестиций в малый бизнес, появилась информация о перспективном оружии, работающем на новых физических принципах. Новое средство поражения названо тактическим ультракоротким импульсным лазером для армейских платформ. В сухопутных войсках США считают, что подобный лазер может нанести тяжелые повреждения беспилотному летательному аппарату и «поджарить его электронные кишки», отметило издание.