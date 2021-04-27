В Пентагоне заявили, что США следят за отводом российских военных от границы с Украиной

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Минобороны США внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

Он указал, что произошел «отвод некоторых российских сил» от украинской границы. «Но пока слишком рано делать вывод о том, что то, что они назвали учениями, завершилось, и они отводят всех. Так что мы продолжим внимательно следить за этим», — сказал Кирби.

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