Минобороны создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта

Министерство обороны России собирается создать управление по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Идея создания управления обсуждалась на заседании рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) военного (двойного) назначения.

«В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», — сказано в сообщении.

Также участники рабочей группы обсудили направления интеллектуализации комплексов и систем с БЛА, групповое применение и использование технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в ходе заседания крупнейшие производители беспилотников рассказали о новейших разработках, которые позволяют обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения.

Ранее стало известно, что в России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против БЛА.