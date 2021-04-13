На Украине призвали ВМФ США оставить корабли в акватории Черного моря

США в знак поддержки Украины решили отправить военные корабли в Черное море, однако большую пользу государству принесло бы их постоянное присутствие в этой акватории, передает украинское издание «Главред».

По данным автора статьи, американские корабли в Черном море могут стать фактором, который будет сдерживать Российскую Федерацию. Также он добавил, что несмотря на это велик риск случайного начала войны, так как, когда в ограниченном пространстве находятся потенциально противоборствующие силы, возрастает напряженность.

Официальный представитель Пентагона Джона Кирби подчеркнул, что операции кораблей США в Черном море носят скорее «рутинный характер», а Америка координирует данные действия с властями Турции в рамках конвенции Монтре.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался насчет планов США направить два своих корабля через Босфор в Черное море.

9 апреля в США предупредили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. МИД Турции подтвердил данное заявление. Корабли останутся в Черном море до 4 мая.