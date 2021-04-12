Алиев потребовал объяснить наличие ракет «Искандеров» у Армении

Баку ждет ответа на вопрос о том, откуда у Армении ракеты «Искандер-М», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит ТАСС.

«Откуда у армянской армии эти ракеты [«Искандер-М»]? Этих ракет не должно было быть <...> мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим», – отметил азербайджанский лидер.

Он также назвал наличие этих ракет «доказательством военного преступления Армении» в Нагорном Карабахе.

2 апреля азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». В армянском генеральном штабе заявили, что данные об «Искандерах» в Карабахе не подлежат разглашению.

В конце февраля текущего года в Министерстве обороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.