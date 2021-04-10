Российский истребитель Миг-31 перехватил самолет США над Тихим океаном

Российский истребитель Миг-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской государственной границы.

По данным центра, после разворота американского военного самолета от госграницы России Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В сообщении также подчеркивается, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы России не было допущено.

Ранее британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти «перехватах» российских самолетов, которые якобы осуществили силы НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей.