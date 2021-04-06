В США утилизируют используемые для наблюдательных полетов над Россией самолеты
Американские военные утилизируют самолеты, которые, по условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), использовались США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В издание обратили внимание на то, что в связи с этим становится неясно, намерен ли президент США Джо Байден возвращать страну в ДОН. Решение о выходе из соглашения приняла администрация во главе с экс-президентом Дональдом Трампом.
Представитель военно-воздушных сил страны сообщила газете, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшем будущем отправят на авиабазу в штате Аризона, где разберут на запчасти и разрежут на металлолом.
Кроме того, неназванный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома поделился, что Вашингтон примет решение о возвращении в ДОН в нужное время, и это решение не связано с запланированными действиями касательно устаревающей техники.
22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.
Ранее сообщалось, что российский самолет Ту-214ОН, построенный для наблюдательных миссий в рамках Договора по открытому небу, провел полет в новом качестве.