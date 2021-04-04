В ЛНР заявили о подрыве местного жителя на сброшенном с воздуха взрывном устройстве

Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве, сброшенном украинским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Народную милицию ЛНР.

Согласно сообщению, инцидент произошел на села Николаевка. Пострадавший с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу.

«Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия в Донбассе, военные Украины шесть раз применяли беспилотные летательные аппараты, в результате чего двое военнослужащих ЛНР получили ранения.

Ранее в субботу, 3 апреля, народная милиция ДНР заявила, что на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.