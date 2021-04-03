Неизвестные попытались убить помощника главы военной разведки Ирака
Ника Пикекатлет
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В Багдаде было совершено покушение на помощника главы военной разведки министерства обороны Ирака Зейда аль-Магсуси. Об этом сообщает агентство INA.
«Помощник директора военной разведки МО Ирака Зейд аль-Магсуси спасся от попытки неизвестных убить его в Багдаде», — рассказал источник из органов безопасности.
Он уточнил, что попытка покушения на жизнь помощника произошла на юге столицы в районе моста Дияла.
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