СМИ описали действия России при ракетном ударе США

Россия сможет контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника, в частности США, благодаря космической системе «Купол», который планируют развернуть к 2024 году. Об этом сообщает издание «Военно-промышленный курьер».

По данным авторов статьи, в случае получения информации о запуске противником ракет, данные направят в командные пункты орбитальной группировки. Там эксперты оценят их достоверность, после чего они поступят на Центральный командный пункт (ЦКП).

В дальнейшем в ЦКП будет сформирована команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с которой на систему противоракетной обороны (ПРО) отправится команда «Тревога». Затем наземные радиолокационные станции возьмут цель на сопровождение, определяя ее характер.

Если будет определено, что баллистическая ракета движется в строну России, на ЦКП будет сформирована команда «Ракетное нападение». Ее передадут российскому военно-политическому руководству, которое примет дальнейшее решение.

По данным издания, весь процесс займет всего несколько минут.