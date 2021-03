Сообщение стратегического командования США в Twitter напугало пользователей

Странное сообщение в официальном аккаунте в Twitter Стратегического командования армии США напугало пользователей платформы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщение представляет собой случайный набор букв — «;l;;gmlxzssaw». У читателей оно вызвало оживленную реакцию, так как его репостнули около 11 тысяч раз.

Версий у пользователей возникло много, кто-то решил, что по клавиатуре пробежалась кошка, кто-то, что это послание инопланетян, а некоторые же восприняли это сообщение как сигнал о начале ядерной войны.

«Либо их взломали, либо ядерным арсеналом нашей страны заведуют некомпетентные люди», — отметил один из комментаторов.

Позже оказалось, что это непонятное сообщение написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта оставил без присмотра.

Ранее министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретные данные на своей странице в социальной сети Facebook.

Found my next (and possibly USSC's most recent) password! https://t.co/Lgj4Wxr5sJ