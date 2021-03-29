Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, данные самолеты дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России», — сказано в сообщении.
В министерстве уточнили, что длительность полета составила более восьми часов.
Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Согласно заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России осуществляются «в строгом соответствии с международными правилами».
На прошлой неделе стало известно, что российские истребители МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе.
Ранее военный эксперт назвал главный недостаток бомбардировщиков Ту-160.