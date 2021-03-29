Офицера белорусской армии обнаружили мертвым в лесу

В Белоруссии офицер армии республики был найден мертвым в лесу, передает пресс-служба Минобороны страны.

В ведомстве сообщили, что в лесном массиве без признаков жизни был обнаружен начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

По факту смерти офицера уже проводится проверка. Он проходил службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона.

Кроме того, обстоятельства смерти военного выясняет Следственный комитет Белоруссии совместно с комиссией минобороны республики.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким офицера и пообещали, что предоставят необходимую помощь семье военнослужащего.

Ранее в марте стало известно, что тактические учения Вооруженных сил России и Белоруссии начались в Нижегородской области на полигоне «Мулино». Всего в них будут задействованы порядка 300 военнослужащих и более 80 единиц вооружения и военной техники. Отмечается, что это одно из трех российско-белорусских военных учений, которые одновременно проходят на территории двух стран.