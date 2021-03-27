В КНДР запуск баллистических ракет назвали самообороной

Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства, — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.