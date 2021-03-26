Боевой самолет ВВС Чехии «потерял» крышку кабины во время полета

В Чехии во время тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС республики отлетела крышка кабины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя чешского генштаба Магдалену Дворжакову.

Она отметила, что экипаж самолета среагировал на это происшествие согласно инструкции. По словам Дворжаковой, пилоты снизили высоту полета штурмовика, после чего он совершил успешную посадку на своем аэродроме.

Представитель генштаба сообщила, что крышка кабины была обнаружена в поле. Она отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Дворжакова также рассказала, что в настоящий момент причины случившегося изучает комиссия, состоящая из специалистов ВВС, Минобороны и сотрудников завода-производителя Aero Vodochody. Полеты самолетов L-159 из-за ЧП были временно приостановлены.