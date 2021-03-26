Опубликовано видео всплытия в Арктике трех атомных подлодок ВМФ

Министерство обороны России опубликовало видеозапись всплытия трех атомных подводных лодок (АПЛ) в Арктическом регионе. Запись опубликована на сайте ведомства.

Одновременное всплытие подлодок состоялось в рамках комплексной экспедиции «Умка-21», сказано в сообщении.

Главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину, что лодки всплыли из-подо льда в районе, ограниченном радиусом 300 м.

«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — отметил Евменов.

Он добавил что техника, применяющаяся в процессе экспедиции, показывает положительный опыт эксплуатации. По его словам, образцы вооружения, военной и специальной техники подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. Как сообщил главком ВМФ, проведение арктических экспедиций будет продолжено.