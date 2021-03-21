США и Канада начали учения в Арктике

В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне. Об этом говорится в сообщении в Twitter Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня [20 марта] и продлятся до 26 марта», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джозеф Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).