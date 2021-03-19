Американский крейсер «Монтерей» вошел в Черное море
Карина Казанцева
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Черноморский флот следит за американским крейсером «Монтерей», вошедшим в Черное море. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее в НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море.
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