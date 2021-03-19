Американский крейсер «Монтерей» вошел в Черное море

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Российский моряк на борту ракетного крейсера «Петр Великий» во время спасательной операции на месте... Российский моряк на борту ракетного крейсера «Петр Великий» во время спасательной операции на месте...
Российский моряк на борту ракетного крейсера «Петр Великий» во время спасательной операции на месте...
Reuters

Черноморский флот следит за американским крейсером «Монтерей», вошедшим в Черное море. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее в НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море.