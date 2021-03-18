Девять военных стали жертвами крушения вертолета в Афганистане

Вертолет афганского спецназа упал в провинции Вардак в центральной части Афганистана. Об этом сообщил в четверг, 18 марта, телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Отмечается, что жертвами инцидента стали девять человек.

Воздушное судно потерпело крушение в районе Бехсуд поздно вечером в среду, 17 марта. Позже в Минобороны Афганистана подтвердили гибель 9 военнослужащих в результате аварии.

Дальнейшие подробности инцидента остаются неизвестными, поскольку существуют противоречивые сообщения о причинах аварии и текущей ситуации на месте происшествия.

Ситуация в Афганистане остается напряженной, несмотря на мирное соглашение, подписанное в феврале 2020 года между Вашингтоном и «Талибаном» (организация запрещена в России). Согласно документу, которое направлено на прекращение 20-летнего присутствия американского военного контингента в Афганистане, США должны вывести свои войска из страны до 1 мая текущего года.

Талибы, в свою очередь, пообещали помешать террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России)и другим террористическим группам создать убежище в Афганистане, а также пообещали начать мирные переговоры с Кабулом.