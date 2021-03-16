Ветеран КГБ рассказал о подставившем группу «Альфа» в Литве предателе

В 1991 году, когда в Литву направлялись советские военные, в том числе группа «Альфа», в Вильнюс позвонил предатель из Москвы и предупредил местных националистов и сотрудников крупнейших спецслужб Запада о прибывающих в страну военнослужащих. Об этом заявил ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков, передает РИА «Новости».

По его словам, соответствующий звонок был совершен из здания ЦК КПСС. Звонивший был подробно осведомлен о плане операции. Из-за его действий радикалы устроили провокацию в отношении силовиков, а мирные жители Вильнюса были расстреляны.

Юрий Кобяков тогда работал во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, в его обязанности в 1980-х годах входило изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии.

Он отметил, что объем информации из прибалтийских республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в этих странах и других регионах.

Так, партия в том числе была осведомлена о деятельности литовской сепаратистской организации «Саюдиса», которая открыто заявляла, что намерена восстановить независимость Литвы

В 1990—1991-х годах госбезопасность нашла в рядах этой организации нелегально работавших там сотрудников ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб. По словам Кобякова, они занимались не только «Сюдисом», но и другими националистическими организациями, а главное — управляли процессом «цветной революции» в Литве.

9 февраля 1991 года в Литве прошел всенародный опрос по вопросу о независимости республики. При явке свыше 80% более 90% граждан высказались за выход из состава СССР. Уже через два дня независимость Литвы первой в мире признала Исландия. Де-юре Литва стала независимой страной после августовского путча.