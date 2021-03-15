Названо имя самой красивой девушки в российской армии

Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова второй год подряд стала обладательницей титула «Мисс красная звезда», то есть она названа самой красивой девушкой в российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что Толстова проходит службу в Бологовском ракетном соединении. Она одержала победу по итогам электронного голосования.

По данным ведомства, девушка шесть лет посвятила Вооруженным силам. Она занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике.