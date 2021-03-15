Эксперт прокомментировал русской пословицей провал США с разработкой F-35

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал русской пословицей ситуацию с возникновением проблем при создании американского F-35 Lightning II. Об этом он написал в статье для издания «Звезда».

«Есть такая русская пословица — «Не рой яму другому, сам в нее попадешь», но видимо ее в США не знают, так как недобросовестная конкуренция у них в чести», — отметил специалист.

Он указал, что речь идет о провалах стелс-технологии F-35, которая оказалась бесполезной против радиолокационных станций, действующих в L-диапазоне частот (дециметровые волны) и в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон).

По словам Леонкова, американские эксперты изначально заявляли, что России не удастся создать истребитель пятого поколения, такой как Су-57. Они критиковали отсутствие родного двигателя, а также им не нравилась русская стелс-технология и «отсталая электроника».

Эксперт указал на ошибку США, напомнив, что в России появились собственные требования к самолетам пятого поколения, которые оказались гораздо жестче, чем американские.

«Поэтому наш Су-57 на порядок превзошел боевые возможности как F-22, так и F-35», — подчеркнул Леонков.

Автор назвал слияние финансовых интересов предприятий военно-промышленного комплекса и генералитета Пентагона главной проблемой при создании вооружений и военной техники Соединенных Штатов.

«Из-за этих провальных проектов США утратили научно-технический задел и технологии, и уже не могут догнать Россию, даже увеличивая финансирование прорывных проектов», — подытожил он.

Ранее в Конгрессе США назвали истребитель F-35 «крысиной норой».