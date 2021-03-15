СМИ рассказало о ракетном ударе на севере Сирии

В Сирии на севере провинции Алеппо произошел ракетный обстрел нефтяных автоцистерн. Об этом сообщает проправительственная сирийская газета al-Watan.

Издание уточняет, что автоцистерны находятся на контролируемой протурецкими группировками зоне.

В ходе обстрела, по данным СМИ, произошел пожар. Газета уточняет, что в результате пострадали несколько членов группировок и сотрудников базы.

Ранее США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии.