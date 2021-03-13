Депутат ГД оценил возможность участия США в переговорах по Донбассу
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о желании украинской стороны привлечь к переговорам по Донбассу США. Об этом сообщает RT.
Депутат отметил, что такие слова отражают личное желание самого Кравчука и его личную инициативу.
«Он хочет стать миротворцем международного уровня, и все эти его ухищрения и громкие заявления идут от нежелания официального Киева выполнять Минские соглашения», — подчеркнул Бальбек.
При этом член Госдумы добавил, что США имеют «не самый лучший имидж для участника переговорного процесса».
Чиновник уточнил, что Вашингтон с 2014 года призывает самопровозглашенные ДНР и ЛНР «сдаться украинской власти».
Ранее Кравчук рассказал о консультациях об участии США в переговорах по Донбассу.