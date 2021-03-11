СБУ проверит соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить обстоятельства принятия соглашения 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу», — сказал Данилов. В случае необходимости состоится расследование по делу о государственной измене против парламентариев, добавил он.

Голосование состоялось 27 апреля 2010 года. В рамках договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму сроком на 25 лет после 2017 года.