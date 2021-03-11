Ударный беспилотник «Гром» будет управлять роем из десяти дронов
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» сможет управлять роем из 10 ударных дронов «Молния». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что у БПЛ также будет собственная ударная возможность. Согласно информации компании «Кронштадт», производству которого принадлежит «Гром», эти возможности у беспилотника есть благодаря наличию у него четырех точек подвески — две под консолями крыльев и две — внутри фюзеляжа.
По словам собеседника агентства, изначально беспилотник носил название «Пиранья». Официально эту информацию не подтвердили.
close