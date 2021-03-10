В ДНР заявили о гибели одного человека при обстреле силовиков

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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции, февраль 2020 года Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции, февраль 2020 года
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции, февраль 2020 года
Сергей Аверин/РИА «Новости»

В ДНР заявили, что в ходе обстрела со стороны украинских силовиков на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики один человек погиб и один был ранен, сообщает РИА «Новости».

«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Также в сообщении уточняется, что раненому военнослужащему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Донбассе возобновились боевые действия.