В ДНР заявили о гибели одного человека при обстреле силовиков

В ДНР заявили, что в ходе обстрела со стороны украинских силовиков на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики один человек погиб и один был ранен, сообщает РИА «Новости».

«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Также в сообщении уточняется, что раненому военнослужащему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Донбассе возобновились боевые действия.