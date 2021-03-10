В ДНР заявили о гибели одного человека при обстреле силовиков
Карина Корнадут
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В ДНР заявили, что в ходе обстрела со стороны украинских силовиков на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики один человек погиб и один был ранен, сообщает РИА «Новости».
«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики», — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Также в сообщении уточняется, что раненому военнослужащему оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Донбассе возобновились боевые действия.
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