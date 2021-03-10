Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении военное сотрудничество и Карабах

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу Вагаршак Арутюнян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе, а также сотрудничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

В министерстве сообщили, что во время беседы они затронули различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обсудили текущую ситуацию в районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе, а также подняли «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Как стало известно, телефонный разговор между главами военных ведомств состоялся в среду, 10 марта.

В конце февраля Шойгу и Арутюнян по телефону обсудили задачи российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.