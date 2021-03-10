Пашинян предложил президенту новую кандидатуру начальника Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Главного штаба вооруженных сил страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Премьер направил ходатайство президенту для назначения на должность начальника ГШ ВС Артака Давтяна», — сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Ранее начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян заявил, что считает антиконституционным заявление правительства страны и процесс его увольнения.

10 марта стало известно, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по поводу увольнения Гаспаряна в соответствии с законом о военной службе и статусе военнослужащего.