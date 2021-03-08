Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военных
Максимс Краюшкинс
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Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Госдеп США.
Согласно сообщению, страны достигли договоренности, которая подтвердит союз между США и Южной Кореей как «стержень мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии».
«Соглашение о специальных мерах» заменит предыдущее соглашение, срок действия которого истек в конце 2019 года.
В Южной Корее дислоцировано 28, 5 тыс. американских военнослужащих.
Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа обдумывала сократить число военных в Южной Корее. Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить финансирование военных внутри страны, с чем не согласился Сеул.
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