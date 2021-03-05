В ВС Норвегии заявили, что РФ нечего беспокоиться из-за бомбардировщиков США

Командующий вооруженными силами Норвегии генерал-майор Ингве Одло заявил, что американские бомбардировщики в стране не должны беспокоить Россию. Об этом пишет ТАСС.

По словам Одло, американские самолеты будут находиться в Норвегии для возможных совместных действий, «если это понадобится».

«И мне кажется, мы очень ясно даем понять, что это совершенно не наступательная операция, а нормальная военная деятельность двух близких союзников», — сказал генерал-майор.

Ранее в Эстонии начались учения НАТО «Яростный волк».