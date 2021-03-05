В ВС Норвегии заявили, что РФ нечего беспокоиться из-за бомбардировщиков США
Карина Казанцева
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Командующий вооруженными силами Норвегии генерал-майор Ингве Одло заявил, что американские бомбардировщики в стране не должны беспокоить Россию. Об этом пишет ТАСС.
По словам Одло, американские самолеты будут находиться в Норвегии для возможных совместных действий, «если это понадобится».
«И мне кажется, мы очень ясно даем понять, что это совершенно не наступательная операция, а нормальная военная деятельность двух близких союзников», — сказал генерал-майор.
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