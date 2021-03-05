Шойгу: в армии России самый низкий в стране показатель заболеваемости COVID-19

В Вооруженных силах РФ наблюдается самый низкий в стране показатель заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Армия России, министерство обороны выходят из этой битвы в очередной раз победителем. У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости — это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных», — заявил Шойгу на торжественном вечере, посвященном Международному женскому дню.

Ранее Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах России. По его словам, благодаря своевременно принятым мерам в ВС удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках. Это помогло заметно уменьшить число заболевших коронавирусом.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 823 человека, вылечились 3 869 857 пациентов.