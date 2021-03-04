Шойгу рассказал о ситуации с COVID-19 в Вооруженных силах России

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, благодаря своевременно принятым мерам в ВС удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках. Это помогло заметно уменьшить число заболевших коронавирусом.

«За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», — уточнил министр.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 823 человека, вылечились 3 869 857 пациентов.