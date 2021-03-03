Депутат Рады обвинил украинские власти в подготовке к войне

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый» обвинил украинские власти в подготовке к войне.

«Эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и не поддерживают другие<…> Это реальная подготовка к войне. И все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве», — сказал Кузьмин.

По его словам, именно из-за этого никто не закрывает телеканалы, которые преподносят войну «как подвиг какой-то украинской власти».

Среди других доказательств подготовки к войне депутат перечислил заявления генштаба минобороны о подготовке личного состава к уличным боям, законопроект о новой системе призыва на службу и заявление представителя киевской стороны в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений.

Ранее на Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма.