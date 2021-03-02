Лукашенко выступил за размещение в Белоруссии российских самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты в республике, чтобы военные двух стран могли использовать их для совместного дежурства в республике, передает Sputnik Беларусь.

Как сообщается, глава государства затронул этот вопрос в ходе совещания о военном сотрудничестве с Россией. Он указал, что опыт совместного патрулирования у двух государства уже имеется. Речь идет о патрулировании во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске, напомнил политик.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что авиабаз в стране «достаточно», и создавать их не нужно.