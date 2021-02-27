Тысячи англичан эвакуировали из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой

Более двух тысяч домохозяйств в Эксетере эвакуировали из-за того, что на строительной площадке в северо-западной части города была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщило местное управление полиции в Twitter.

Двухметровую бомбу предположительно времени Второй мировой войны нашли рядом с Эксетерским университетом на участке, где велось строительство. В настоящее время эвакуация уже завершена и идет подготовка к проведению контролируемого подрыва взрывного устройства.

В годы Второй мировой войны в Эксетере располагалась база Королевских ВВС Великобритании.

Ранее сообщалось, что авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге.